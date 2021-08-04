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Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA | Ege Denizi sallanmaya devam ediyor! Datça'da 4 büyüklüğünde deprem...
Giriş Tarihi: 4.8.2021 09:12 Son Güncelleme: 4.8.2021 09:22

SON DAKİKA | Ege Denizi sallanmaya devam ediyor! Datça'da 4 büyüklüğünde deprem...

SON DAKİKA | Ege Denizi sallanmaya devam ediyor! Datça'da 4 büyüklüğünde deprem...

Ege'de deprem fırtınası devam ediyor. Edinilen son dakika bilgisine göre, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'ın verilerine göre, Datça açıklarında saat 09.00'da olan deprem, 7.04 km derinlikte gerçekleşti. Deprem, Datça'nın merkezi başta olmak üzere, birçok köyünden de hissedilirken kısa süreli bir panik yaşandı.

AFAD tarafından duyurulan son dakika bilgilerine göre, Ege Denizi'ndeki hareketlilik sürüyor. Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 09.00'da 4.0 şiddetinde bir deprem daha meydana geldi. 7.04 km derinlikte gerçekleştiği bildirilen deprem, Datça'nın merkezi ile köylerinden hissedildi. Deprem nedeniyle kısa süreli bir panik yaşandı.

DÜN DE 5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLMUŞTU

Deprem fırtınasının yaşandığı Ege'nin Datça açıklarında dün de 5 büyüklüğünde bir deprem yaşanmıştı. 7 km derinlikte gerçekleştiği belirtilen sarsıntı bölgede kısa süreli bir paniğe neden oldu. Deprem başta Muğla olmak üzere İzmir, Aydın, Manisa gibi pek çok ilimizde hissedildi.

SON DEPREMLER LİSTESİ

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ!

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SON DAKİKA | Ege Denizi sallanmaya devam ediyor! Datça'da 4 büyüklüğünde deprem...
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