SON DAKİKA | Ege Denizi sallanmaya devam ediyor! Datça'da 4 büyüklüğünde deprem...

AFAD tarafından duyurulan son dakika bilgilerine göre, Ege Denizi'ndeki hareketlilik sürüyor. Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 09.00'da 4.0 şiddetinde bir deprem daha meydana geldi. 7.04 km derinlikte gerçekleştiği bildirilen deprem, Datça'nın merkezi ile köylerinden hissedildi. Deprem nedeniyle kısa süreli bir panik yaşandı.
Deprem fırtınasının yaşandığı Ege'nin Datça açıklarında dün de 5 büyüklüğünde bir deprem yaşanmıştı. 7 km derinlikte gerçekleştiği belirtilen sarsıntı bölgede kısa süreli bir paniğe neden oldu. Deprem başta Muğla olmak üzere İzmir, Aydın, Manisa gibi pek çok ilimizde hissedildi.
SON DEPREMLER LİSTESİ
Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ!