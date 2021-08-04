SON DAKİKA | Ege Denizi sallanmaya devam ediyor! Datça'da 4 büyüklüğünde deprem...

AFAD tarafından duyurulan son dakika bilgilerine göre, Ege Denizi'ndeki hareketlilik sürüyor. Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 09.00'da 4.0 şiddetinde bir deprem daha meydana geldi. 7.04 km derinlikte gerçekleştiği bildirilen deprem, Datça'nın merkezi ile köylerinden hissedildi. Deprem nedeniyle kısa süreli bir panik yaşandı.

DÜN DE 5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLMUŞTU

Deprem fırtınasının yaşandığı Ege'nin Datça açıklarında dün de 5 büyüklüğünde bir deprem yaşanmıştı. 7 km derinlikte gerçekleştiği belirtilen sarsıntı bölgede kısa süreli bir paniğe neden oldu. Deprem başta Muğla olmak üzere İzmir, Aydın, Manisa gibi pek çok ilimizde hissedildi.