Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Ankara'da yılbaşı gecesi 3 gencin cesedi bulunmuştu! Ölüm sebepleri belli oldu!
Giriş Tarihi: 4.8.2021 11:41 Son Güncelleme: 4.8.2021 12:31

Son dakika: Ankara'da yılbaşı gecesi 3 gencin cesedi bulunmuştu! Ölüm sebepleri belli oldu!

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Son dakika: Ankara'da yılbaşı gecesi 3 gencin cesedi bulunmuştu! Ölüm sebepleri belli oldu!

Son dakika: Ankara'da binanın kapalı garajındaki otomobilde oturdukları sırada egzoz kazından zehirlenerek hayatını kaybeden Hüseyin Şahinoğlu (25), Halil İbrahim Altıntaş (25) ve Burak Karakoç'un (24) hakkında hazırlanan Adli Tıp Kurumu incelemesinde karbonmonoksit zehirlenmesi belirlenirken, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında savcı takipsizlik kararı verdi. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika:Ankara'nın Pursaklar ilçesinde yaşayan, Halil İbrahim Altıntaş (25), Burak Karakoç (24) ve Hüseyin Şahinoğlu (25) önceki akşam Orhan Gazi Caddesi'ndeki binanın garajındaki otomobili çalıştırıp içinde alkol alarak sohbet etmeye başladıkları sırada egzoz gazından zehirlenmişti.

3 genin cansız bedenleri bina sakinleri tarafından bulunurken, sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede 3 kişinin de hayatını kaybettiği belirlenmişti.

Polis, olay yerinde inceleme yaparken ilk tespitlere göre, gençlerin egzoz gazından zehirlenip hayatını kaybettikleri belirtilmişti.

ÖLÜM KARBONMONOKSİT ZEHİRLENMESİ NEDENİYLE GERÇEKLEŞTİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu'nun raporunda gençlerin ölümüyle ilgili "Ölümün karbonmonoksit zehirlenmesi ve boğucu gaz (bütan) soluma sonucu meydana geldiği tespit edilmiştir" denildi.

Sahte alkol zehirlenmesine ilişkin bir bulgu olmadığı belirtilen raporda 3 kişinin de zehirlenme sonucu ölümlerinin tespiti üzerine savcılık takipsizlik kararı verdi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Ankara'da yılbaşı gecesi 3 gencin cesedi bulunmuştu! Ölüm sebepleri belli oldu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA