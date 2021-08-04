İkinci şüpheli de gözaltına alındı! Son zanlı aranıyor

15 Temmuz Gazisi Fatih Orhan'ın İstanbul'un Beykoz İlçesi'ne bağlı Gümüşsuyu Mahallesi'nde bıçaklı saldırıya uğraması ve kaldırıldığı Beykoz Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirmesiyle ilgili başlatılan soruşturmada ikinci gözaltı da gerçekleşti. İnceleme başlatan İstanbul Polisi, olaya karışan üç şüphelinin açık kimliklerini tespit etti. 58 yaşındaki Yılmaz A.'nın ardından 33 yaşındaki Hüseyin Ş. isimli ikinci şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı. Hüseyin Ş.'nin Kasten Yaralama, Uyuşturucu Madde Kullanmak, Tehdit ve 6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na Muhalefet suçlarından ötürü sabıkalarının bulunduğu ortaya çıktı. Olaya karışan üçüncü şüpheliyi yakalama çalışmalarının ise sürdüğü ifade edildi.