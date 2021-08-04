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Giriş Tarihi: 4.8.2021 15:48 Son Güncelleme: 4.8.2021 15:58

Son Dakika: Kayseri'de korkutan deprem! Kandilli Rasathanesi son depremler listesiyle duyurdu!

Son Dakika: Kayseri'de korkutan deprem! Kandilli Rasathanesi son depremler listesiyle duyurdu!

Gelen son dakika bilgilerine göre, Kayseri ve çevresinde hissedilen bir deprem meydana geldi. Kandilli verilerine göre; saatler 15.38'i gösterdiğinde 4.1 şiddetinde bir sarsıntı yaşandığı kaydedilirken vatandaşlar detayları merak ediyor. Çevre halkı deprem nedeniyle kısa süreli bir panik yaşadı.

Son Dakika Haberler…Kayseri (Saraycık - Kocasinan) ve çevre illerde hissedilen bir deprem meydana geldi. Kandilli verilerine göre sarsıntının büyüklüğü 4.1 olarak kaydedildi.

KAYSERİ 4.1 ŞİDDETİNDEKİ DEPREMLE SARSILDI!

Son dakika! Datça'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Kandilli Rasathanesi verilerine göre Kayseri'de 4.1 büyüklüğünde bir #deprem meydan geldi. Deprem, yerin 2.6 km altında oldu.

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Son Dakika: Kayseri'de korkutan deprem! Kandilli Rasathanesi son depremler listesiyle duyurdu!
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