Son Dakika: Kayseri'de korkutan deprem! Kandilli Rasathanesi son depremler listesiyle duyurdu!

Son Dakika Haberler…Kayseri (Saraycık - Kocasinan) ve çevre illerde hissedilen bir deprem meydana geldi. Kandilli verilerine göre sarsıntının büyüklüğü 4.1 olarak kaydedildi.

KAYSERİ 4.1 ŞİDDETİNDEKİ DEPREMLE SARSILDI!