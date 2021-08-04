Son Dakika: Kayseri'de korkutan deprem! Kandilli Rasathanesi son depremler listesiyle duyurdu!

Son Dakika Haberler…Kayseri (Saraycık - Kocasinan) ve çevre illerde hissedilen bir deprem meydana geldi. Kandilli verilerine göre sarsıntının büyüklüğü 4.1 olarak kaydedildi.
KAYSERİ 4.1 ŞİDDETİNDEKİ DEPREMLE SARSILDI!
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) August 4, 2021
SARAYCIK-KOCASINAN (KAYSERI) https://t.co/evUoGqLres
04.08.2021, 15:38:15 TSİ
Büyüklük: 4.1
Derinlik: 2.6 km#Kandilli
Kandilli Rasathanesi verilerine göre Kayseri'de 4.1 büyüklüğünde bir #deprem meydan geldi. Deprem, yerin 2.6 km altında oldu.
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