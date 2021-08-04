Son pişmanlık fayda etmedi! Gençlerin aşı pişmanlığı

Feriha Öz Acil Durum Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, "Hastanede yatan gençlerin ortak beyanı, aşı olmamanın pişmanlığı" dedi. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi Yatan Hasta Servisi'ne giren SABAH muhabiri, aşı olmayı reddeden hastaların pişmanlığını dinledi. Hastalardan Murat Kargın, "Aşıya karşı tereddüdüm vardı. Çevremdekilerin gereksiz tavsiyelerine uydum ama çok pişmanım. Sağlığıma kavuşur kavuşmaz aşı olacağım ve en az 20 kişiyi aşı olmaya ikna edeceğim" dedi. Bayram tatilinde Covid-19'a yakalanan 32 yaşındaki Necmettin Ünvanlı ise "Aşının yan etkisi hastalığın bizi düşürdüğü halden daha kötü olmayacaktı" dedi.

Aşı olmadığı için hastalığı ağır atlattığını ve çok pişman olduğunu ifade eden 32 yaşındaki Murat Kargın, "Bundan 10 gün önce düğüne gittim, düğünden sonra yaklaşık 10 kişi Covid-19'a yakalandı. Ailemden aşı olanlar çok hafif atlattı ama ben aşı olmadığım için ağır atlatıyorum. Buraya geleli dört gün oldu, nefes almakta güçlük çekiyorum. Ama sağlığıma kavuşur kavuşmaz hem aşı olacağım hem de ne olursa olsun çevremden en az 20 kişiyi aşı olmaya ikna edeceğim. Ben bunları yaşadım başkaları yaşamasın diye onları teşvik edeceğim. Çevremdekilerin aşı olmama konusundaki gereksiz tavsiyelerine uydum" dedi.

AŞININ YAN ETKİSİ HASTALIKTAN DAHA KÖTÜ DEĞİL

Bayram tatilinde Covid-19'a yakalandığını ve başlarda fark etmediği hastalığın sinsice ilerlediğini dile getiren 32 yaşındaki Necmettin Ünvanlı, "Bugün olurum, yarın olurum diyerek aşı olmayı hep erteledim. Zaten bana bir şey olmaz gibi saçma bir algıya kapıldım. Keşke aşı olsaydım, iyileşir iyileşmez aşı olacağım. Aşının yan etkisi hastalığın bizi soktuğu kadar kötü bir hale sokmayacaktı. Hastalığın ağır kısmını tecrübe etmek çok kötü. O yüzden tereddüt eden herkes aşısını olsun" diye konuştu.

"ŞİMDİ AKLIMIZ BAŞIMIZA GELDİ"

Katıldığı cenazenin ardından Covid-19'a yakalandığını ifade eden 61 yaşındaki Halil Keskin, "Aşı olmadım çünkü çalışıyordum, böyle bir hastalığa yakalanacağımı tahmin etmiyordum. Buradan çıktıktan sonra ilk işim aşı olmak. Hastalıktan sonra anlıyor insan, olmadan önce önlemini almak gerekiyormuş" şeklinde konuştu. Kendisine refakat eden kızı Fatma Keskin ise "Çevremizdekilerin çoğu aşı olmuştu ama biz hep erteledik. Şimdi aklımız başımıza geldi. Her arayan 'Neden aşı olmadınız' diyor. Babamın hastaneye yatacak duruma geleceğini hiç tahmin etmezdim" dedi.

AŞISIZ GENÇLER YATIYOR, AŞILI BÜYÜKLER ONLARA BAKIYOR

Şu an hastanelerde yatanların ortak duygusunun aşı pişmanlığı olduğunu belirten başhekim Yiyit, "Artık vakaların içinde sivrilen bir grup var. O da, aşı olmamak konusunda bir eğilimi olan gençler. Şu an gençlerin vakalardaki oranı artıyor, bu grup ayaktan başvurularda ve yatan hastalarda daha belirleyici. Eski tablomuzda anne babalar yatardı, çocukları onları beklerdi. Şimdi gençler hasta oluyor, onlara bakacak aşılı anne babalara doğru gidiyor süreç. Aşı olanlar hasta olsa bile hafif geçiriyorlar, yatan hastalar daha çok aşısız veya aşısını tamamlamamış olan grup" ifadelerini kullandı

GENÇLERİN ORTAK BEYANI, AŞI OLMAMANIN PİŞMANLIĞI

Vakaların çoğunda çok büyük kalabalıkların bir araya geldiği ve maske mesafe kurallarının unutulabildiği yerlere gitme hikâyeleri olduğunu söyleyen Yiyit, şöyle devam etti: Bu vakaların ortak özelliklerinden bir tanesi de aşılı olan büyüklerinin hafif atlattığı, aşı olmayan gençlerin ise çok zor geçirdiği ve aşı olmadığına pişman olduğu. Hastanedeki bu genç arkadaşların ortak beyanı şu an aşı olmamanın pişmanlığı.

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Sema Turan, yoğun bakımdaki hastaların yüzde 80'inin aşısızlardan oluştuğunu söyledi. Önümüzdeki günlerde yoğun bakımlardaki hasta sayısının da artacağını söyleyen Turan, aşı olmuş kimselerin yoğun bakıma yatırılsa bile tedaviye olumlu yanıt verdiğini ifade etti.