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Haberler Yaşam Haberleri Süper Loto sonuçları belli oldu! 3 Ağustos 2021 (MPİ) Milli Piyango Online Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgula ekranı
Giriş Tarihi: 4.8.2021 08:07 Son Güncelleme: 4.8.2021 08:08

Süper Loto sonuçları belli oldu! 3 Ağustos 2021 (MPİ) Milli Piyango Online Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgula ekranı

Süper Loto sonuçları belli oldu! 3 Ağustos 2021 MPİ Milli Piyango Online Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgula ekranı

Şans oyunu severler Süper Loto sonuçları ile ilgili sorgulamalarına an itibariyle başladı. Milli Piyango Online üzerinden canlı ve noter huzurunda kazandıran rakamlar açıklanırken 15 milyon 97 bin 726 liralık ikramiyenin sahibi belli oldu. Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve Sisal Şans ortaklığında her hafta 3 günü MP TV canlı yayınında kazandıran numaraları merak edenler için 3 Ağustos Süper Loto çekilişi bu akşam Milli Piyango Online canlı çekiliş sayfası üzerinden açıklandı. Buna göre; Süper Loto sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak sorusu yanıt buldu. İşte, 3 Ağustos 2021 Milli Piyango Online Süper Loto çekiliş sonuçları sorgula ekranı ve tüm bilgiler…

Süper Loto sonuçları şu an itibariyle binlerce kişinin gündemine yerleşti. Haftanın üç günü gerçekleşen çekiliş sonuçları canlı ve noter huzurunda açıklanıyor. Büyük ikramiyenin 15 milyonu bulmasıyla bu haftaki çekilişe olan ilgi arttı. Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında MP TV canlı yayınında gerçekleşen MPİ Süper Topu sonuçları akşam saatlerinde belli oluyor. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen çekilişte büyük ikramiye devretmişti. Buna göre; Süper Loto sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? 3 Ağustos 2021 Milli Piyango Online Süper Loto çekiliş sonuçları sorgula ve bilet sorgulama ekranı

SÜPER LOTO SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Piyango Online aracılığıyla 3 Ağustos Süper Loto sonuçları ve kazandıran numaraları ile MPİ bilet sorgulama ekranı detayları aşağıda yer alıyor;

Süper Loto çekiliş sonuçları 3 Ağustos kazandıran numaralar açıklanınca haberimizde yer alıyor. Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21:30'da gerçekleştiriliyor. Gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinin ardından vatandaşlar oynadıkları biletleri Milli Piyango Online üzerinden sorgulayabilirler.

Süper Loto çekilişi sonucu 3 Ağustos 2021 kazandıran şanslı numaralar -7-16-22-24-49-56- oldu.

GEÇEN HAFTAKİ ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NASILDI?

1 Ağustos Süper Loto çekilişi sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından çekilişi yapılan Süper Loto'nun büyük ikramiyesi 13.750.055 TL kimseye çıkmadı ve devretti.

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SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

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Süper Loto sonuçları belli oldu! 3 Ağustos 2021 (MPİ) Milli Piyango Online Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgula ekranı
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