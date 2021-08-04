Suruç narı tescillendi

Suruç ilçesinde yetişen Suruç Nar'ı, Anaç köklerini tarihteki Babil Asma Bahçeleri'nden aldığı ve dünyanın en iyi nar çeşitleri arasında gösteriliyor.

Suruç Belediyesi tarafından Türk Patent ve Marka Kurumu'na geçtiğimiz yıllarda yapılan başvuru sonuçlandı. Coğrafi tescil belgesi alınan Suruç Nar'ı böylece tescillenmiş oldu.

Tescil haberine sevinen nar üreticileri, "İlk defa bir ürünümüz tescillendi. Narımızın tescillenmesi bizim için çok önemliydi, bundan böyle pazar alanında daha geniş bir satış yelpazesine sahip olacağız" dedi.