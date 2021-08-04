Tarihin en yüksek miktarı: 105 milyon 700 bin kaçak makaron!

Adana'da polis, sigara kaçakçılığına karşı 3 farklı depoya ardı ardına şok baskınlar düzenledi. Depo ve 2 TIR'da yapılan aramalarda piyasa değeri 13 milyon lira olan toplam 105 milyon 700 bin adet kaçak makaron ele geçirildi. Bunun aynı zamanda Cumhuriyet tarihinin bugüne kadar tek seferde yakalanan en yüksek miktar olduğu vurgulandı. Olaylarla ilgili olarak 4 kişinin de gözaltına alındığı öğrenildi.

İKİ DEPOYA ŞOK BASKIN

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez ilçe Seyhan'a bağlı Sarıhamzalı Mahallesi'nde yer alan iki ayrı depoda piyasaya sürülmek üzere yüklü miktarda kaçak makaron olduğu istihbaratı üzerine harekete geçti. Polis, söz konusu depolara eş zamanlı şok baskınlar düzenledi. Yapılan aramalarda tam 91 milyon 200 bin adet kaçak makaron ele geçirildi; 2 kişi yakalandı.

MİLYONLUK MAKARON

Olayla ilgili olarak 2 kişi gözaltına alınırken, bu şahısların ifadeleri üzerine yeni bir operasyon için düğmeye basıldı. Merkez ilçe Yüreğir'e bağlı Güzelevler Mahallesi'nde yer alan Keresteciler Sitesi'ndeki bir depoya baskın düzenleyen ekipler, 2 farklı TIR'a yüklenerek sevkiyata hazır hale getirilen 14 milyon 500 bin kaçak makaron ve 125 kilo da kıyılmış tütün ele geçirildi; 2 şüpheli gözaltına alındı.

EN YÜKSEK MİKTAR

Kaçakçılık Büro Amirliği tarafından eş zamanlı olarak gerçekleştirilen baskınlarda ele geçirilen ve piyasa değeri tam 13 milyon lira olan toplam 105 milyon 700 bin adet kaçak makaronun, aynı zamanda Cumhuriyet tarihinin bugüne kadar tek seferde yakalanan en yüksek miktar olduğuna dikkat çekildi. Operasyonda gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki sorgusu da sürüyor.