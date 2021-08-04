TEM Otoyolu’nda iki otomobil çarpıştı: 3’ü ağır 7 yaralı

Çarpışmanın etkisiyle kazada 3'ü çocuk olmak üzere toplamda 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 3'ünün çocuk olduğu ve durumlarının ağır olduğu belirtildi. Kaza nedeniyle yolda trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.