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Giriş Tarihi: 5.8.2021 02:54

TEM Otoyolu’nda iki otomobil çarpıştı: 3’ü ağır 7 yaralı

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
TEM Otoyolu’nda iki otomobil çarpıştı: 3’ü ağır 7 yaralı

Beykoz TEM Otoyolu Elmalı geçişinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3’ü ağır 7 kişi yaralandı. Yaralanan 3 kişinin çocuk olduğu bildirildi

Kaza, 00.45 sıralarında Beykoz TEM Otoyolu Elmalı geçişi Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, içinde 5 kişinin olduğu Meryem K. İdaresindeki otomobil ile içinde 2 kişinin olduğu sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil çarpıştı.


YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Çarpışmanın etkisiyle kazada 3'ü çocuk olmak üzere toplamda 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 3'ünün çocuk olduğu ve durumlarının ağır olduğu belirtildi. Kaza nedeniyle yolda trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.
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TEM Otoyolu’nda iki otomobil çarpıştı: 3’ü ağır 7 yaralı
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