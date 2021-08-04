Termik santral nedir? Bodrum Milas termik santral risk altında mı, yangın termik santrale ulaştı mı? Bakan açıkladı!

Marmaris ve Manavgat orman yangınları nedeniyle, yerleşim yerlerindeki durum ve yangının hangi bölgeleri tehdit ettiği vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Dün ortaya atılan bir iddiada yangının termik santrali tehdit ettiği söylenmiş, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli bu iddiaları yalanlayarak son durumu açıklamıştı. Bu gelişmenin gündem olması sonrası vatandaşlar, termik santral nedir sorusunun yanıtını araştırmaya başladı.
'TERMİK SANTRAL RİSK ALTINDA DEĞİL'
Ören'deki termik santrale de değinen Pakdemirli, "Buradaki termik santralin risk altında olup olmadığıyla ilgili bir konu meydana geldi. Akşam saatlerinde matematiksel modellemeyle baktığımızda bir risk görülmediğini gördük. Şimdilik o noktada bir problem yok. Rüzgar da bu yönde esmiyor. Tüm bu yangınlar sönene ve vatandaşımız normal hayatına kavuşana kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz.
Tüm bu yangınlara 16 uçak, 9 İHA, 51 helikopter, 1 insansız helikopter, 850'nin üzerinde arazöz, 150'nin üzerinde iş makinesi ve 5 binin üzerinde personelle müdahalelerimiz devam ediyor. Vatandaşlarımızın gözleri semaya baktığında uçak arıyor ancak alan çok yaygın. Defalarca sortiler yapılıyor. Muğla'da sabahtan beri binden fazla helikopter sortisi ile 3 bin tondan fazla su atıldı" dedi.
TERMİK SANTRAL NEDİR?
Termik santral, ana işletici makinesi buhar gücüyle çalışan güç santralıdır. Isıtılan su buhara dönüştürülerek bir elektrik üretecini süren buhar türbinini döndürmekte kullanılır. Bir termik santralda üretilen elektrik enerjisinin maliyeti yakıt maliyeti, tesisin kurulum masrafları, işçi maliyetleri, bakım, hammadde girişi ve atık maliyetlerinin toplamıdır. Peki, termik santral nedir? İşte termik santral kullanım alanları...
Ülkemizde termik santral teknolojileri konusunda yeterli know-how'a sahip yerli firma olmaması nedeniyle, bu teknolojilerin tamamına yakını yurt dışındaki firmalar tarafından sağlanmaktadır. Bunun neticesinde ülkemiz çok büyük miktarlarda döviz kaybetmekte ve yurt dışı firmalara bağımlı kalınması nedeniyle termik santrallerimizde büyük zaman ve üretim kayıpları oluşmaktadır.
Mevcut sorunların analizi, performans iyileştirme ve modernizasyon çalışmalarının yanında bu teknolojilerin yerlileştirilmesi sorunların çözülmesi açısından büyük önem arz etmektedir. Enerji sektöründeki sürdürülebilirliğin devamlılığı açısından, yıllardır süregelen dışa bağımlılığın azaltılması amacı ile söz konusu bu teknolojilerin yerli sanayimize kazandırılması ülkemiz açısından büyük önem arz etmektedir.
Çalışma Alanları:
•Atık ısı kullanımı ve bölge ısıtma sistemleri
•Isı depolama sistemleri
•Kömür yakıtlı buhar kazanlarında oluşan cüruflanmanın giderilmesi
•Kazan tasarımı
•Termik santral modernizasyon ve yenilenme
•Termik Santrallerde emreamadeliği düşüren sebeplerin araştırılması
•Performans görüntüleme sistemleri
•Simülasyon ve modelleme