Termik santral nedir? Bodrum Milas termik santral risk altında mı, yangın termik santrale ulaştı mı? Bakan açıkladı!

Marmaris ve Manavgat orman yangınları nedeniyle, yerleşim yerlerindeki durum ve yangının hangi bölgeleri tehdit ettiği vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Dün ortaya atılan bir iddiada yangının termik santrali tehdit ettiği söylenmiş, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli bu iddiaları yalanlayarak son durumu açıklamıştı. Bu gelişmenin gündem olması sonrası vatandaşlar, termik santral nedir sorusunun yanıtını araştırmaya başladı.

'TERMİK SANTRAL RİSK ALTINDA DEĞİL'

Ören'deki termik santrale de değinen Pakdemirli, "Buradaki termik santralin risk altında olup olmadığıyla ilgili bir konu meydana geldi. Akşam saatlerinde matematiksel modellemeyle baktığımızda bir risk görülmediğini gördük. Şimdilik o noktada bir problem yok. Rüzgar da bu yönde esmiyor. Tüm bu yangınlar sönene ve vatandaşımız normal hayatına kavuşana kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz.