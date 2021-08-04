THY, ’Geleceğe Nefes’ oluyor

THY, Tarım ve Orman Bakanlığı ile yürütülecek 'Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes' kampanyası kapsamında 2021 yılında taşınan günlük en yüksek yolcu sayısı olan 150 bin adet fidanı dikim mevsiminde toprakla buluşturacak.

THY ekipleri yangında zarar gören yörelerde yardım bölgesinde gönüllü olarak çalışma gerçekleştirirken ayrıca Elazığ ve İzmir depremlerinde arama-kurtarma çalışmalarına katılan kabin ve kokpit çalışanlarından oluşan AFAD eğitim sertifikalı THY ekipleri yangın söndürme çalışmalarında da görev alıyor.

"GELECEK NESİLLERE DAHA YEŞİL BİR TÜRKİYE BIRAKMA KONUSUNDA KARARLIYIZ"

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı, "Milli Bayrak Taşıyıcı olarak sorumluluğumuz yolcularımızı sevdikleri ile buluşturmakla sınırlı değil. Bağrından çıktığımız milletimizin tüm değerlerini korumak ve kollamakla mükellefiz. Yangınlarda kaybettiğimiz ormanlarımızı geri kazanmak, bayrağımızı dalgalandırdığımız gökyüzünden ülkemize baktığımızda daha yeşil bir Türkiye görmek için Türk Hava Yolları ailesi olarak kollarımızı sıvıyor ve geleceğimize nefes oluyoruz" dedi.

KARGOLARI ÜCRETSİZ TAŞIYACAK

Turkish Cargo ise bölgede bulunan vatandaşlarımıza, arama-kurtarma ve yangın söndürme çalışmalarına katılan ekiplere destek olmak isteyen kamu veya özel kurum, kuruluşların hazırladığı ihtiyaç malzemelerini ilgili afet bölgelerine ücretsiz olarak taşıyacak.

İlgili kurum ve kuruluşlar, yardımları cargosales@thy.com adresinden irtibata geçerek afet bölgelerine ulaştırabilecekler.

THY'nin yer hizmetleri işletme şirketi TGS ise çalışan sayısı kadar fidan bağışının yanı sıra İstanbul, Antalya, Adana, Bodrum ve Dalaman Havalimanlarında yardım faaliyetlerine destek sağlıyor.

TGS, İstanbul Havalimanı'ndan Bodrum'a ilk etapta 200 çift yanmaz ayakkabı ve 240 çift yanmaz eldiven gönderirken, diğer ülkelerden yangın söndürme için Dalaman ve Antalya Havalimanlarına gelen uçaklara yer hizmeti veriyor ve bu ekiplerin tüm ihtiyaçlarını karşılıyor.