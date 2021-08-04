Tıbbi atık kamyonu seyir halindeyken alev aldı!

YOK TEK TARAFLI TRAFİĞE KAPATILDI

Durumu fark eden şoför, aracı yol kenarına çekip yangın söndürme tüpüyle alevlere müdahale etti, ancak başarılı olamadı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada yol tek taraflı trafiğe kapatıldı. Gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında araç kullanılmaz hale geldi.