Turgut Altınok SABAH'a konuştu: 26 bin litre kolonya verildi

Keçiören Belediyesi tarafından pandemi sürecinde vatandaşın sağlığını korumak için üretimi yapılan 20'den fazla çeşit kolonya, dezenfektan ve sabunun üretimine devam edildiğini belirten Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Pandemiyle birlikte ilk maske, dezenfektan ve kolonya üreten belediyeyiz. 2 milyon adet maske üretim ve dağıtımı yaptık. İç mekân ve dış mekân dezenfektanı, yüzey dezenfektanı, yetişkinler ve çocuklar için hem el ve cilt hem de kıyafet dezenfektanı, yetişkinler ve çocuklar için farklı aromalarda kolonya, yetişkinler ve çocuklar için ayrı kokularda sabun üretimlerimize ise devam ediyoruz" dedi.





Keçiören Belediyesi birinci sınıf ölçüm değerlerine ve 80 derecelik alkol oranına sahip olan kolonya ile beraberinde dezenfektan ve sabun üretimini hız kesmeden sürdürüyor. Pandemide koruyucu sağlık tedbirleri kapsamında vatandaşa ücretsiz olarak dağıtımı yapılan bu ürünler farklı aromalarda olup yetişkin ve çocuklar için ise ayrı ayrı üretiliyor.





SABAH gazetesine konusan Altinok Belediye öz kaynaklarıyla sıfırdan kurulan tesiste üretimi yapılan dezenfektan, kolonya ve sabunları vatandaşlara ücretsiz olarak sunduklarını "Salgınla eş zamanlı olarak maske ve dezenfektan üretimi için bir bilim heyeti kurduk. Bu kapsamda Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyokimya Bölümü hocalarımızın danışmanlığında çalışan ekiplerimiz 1'inci sınıf kalite el dezenfektanı üretimine başladı.

Kolonya ve sabun üretimiyle ise salgınla mücadelemize devam ettik. Keçiören ve Ankara'nın tüm ilçelerine kolonya ve dezenfektan desteği vererek dağıtımlarımızı sürdürüyoruz. Sürece katkı sağlamak için üretmeye ve ürünlerimizi başkentte dağıtmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.