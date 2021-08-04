Yangın söndürme topu nedir, nasıl kullanılır? Elektrik aktivasyonlu yangın söndürme topu ne işe yarar, etki alanı nedir?

İngilizce adı fireball olan ve dilimize yangın söndürme topu olarak geçen bu cihaz, kısa süre içerisinde yangını söndürme özelliğine sahiptir. Yangın söndürme tüpleri kadar etkili olan bu cihazlar, "Yangın söndürme topu nedir, nasıl kullanılır, etki alanı nedir?" sorusuyla gündeme geliyor. Elektrik aktivasyonlu yangın söndürme topu ne işe yarar diye merak edenler için ayrıntılı bilgi haberimizde.

YANGIN SÖNDÜRME TOPU NEDİR?

Küçük yangınları saniyeler içerisinde durduran fireball (yangın topu) basınçsız strafor bir mekanizmadan oluşur. Küçük oluşu nedeniyle yangın tüplerine göre daha kolay taşınabilir ve yangına müdahaleyi kolaylaştırır.