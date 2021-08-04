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Giriş Tarihi: 4.8.2021

Yusufeli’nde 33 ev ve 5 samanlık yandı

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Yusufeli’nde 33 ev ve 5 samanlık yandı
Artvin'de bir köy evinde çıkan yangın kısa sürede 33 eve sıçradı. Yangın 5 saatte kontrol altına alınırken, 33 ev ile 5 samanlık kullanılamaz hale geldi. Yusufeli ilçesine bağlı Yüncüler Köyü Dapkit Mahallesi'ndeki bir evde dün öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, rüzgârın etkisiyle çevredeki ahşap evlere de sıçradı. Yusufeli Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri, AFAD, jandarma, Orman İşletme Şefliği ekiplerinin ve köylülerin müdahale ettiği yangın yaklaşık 5 saatlik bir çalışmanın ardından mahallenin yanındaki ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı. Yaklaşık 5 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangında 33 ev ile 5 samanlık kullanılamaz hale geldi.
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Yusufeli’nde 33 ev ve 5 samanlık yandı
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