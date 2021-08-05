27 gündür kayıp Zöhra'ya ne oldu? "Ablamın ölüm haberini almak istemiyorum"

ÇOCUKLAR ANNELERİNİ BEKLİYOR

Gül "Annemin üç çocuğunun da yaşı küçük. 27 gün olduğu için annemin kaçırıldığının farkındalar. Her gün ağlıyorlar, annemizi istiyoruz diye. Annemin kimseye bir zararı olmadı, tertemiz bir insandı. Herkes annemi iyi niyetli biri olarak bilirdi. Lütfen onu gören duyan olursa polise haber versin. Çocukları annelerini bekliyor" dedi.