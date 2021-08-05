27 gündür kayıp Zöhra'ya ne oldu? "Ablamın ölüm haberini almak istemiyorum"

Aksaray Merkez'de yaşayan evli ve üç çocuk annesi Zöhre Derya Taşkıran'dan yaklaşık bir aydır haber alınamıyor. 29 yaşındaki ev hanımı Taşkıran'ın kardeşi Zehra Gül, 9 Temmuz sabahında sırra kadem basan ablasının kaçırılmış olma ihtimali üzerinde duruyor. Ablası ile aynı apartmanda yaşayan ve kaybolduğu gece saatlerinde bir kadının kaçırıldığına dair sesler duyduğunu belirten Gül SABAH'a konuştu: Ablam kaçırılmış olabilir. Uzun süredir ablamdan haber alamıyoruz. Ölüm haberini almak istemiyorum. Onu gören duyan olursa insanlık adına polise bildirsin.
ZORLA ARABAYA BİNDİRİLDİ
Ablasının kaybolduğu gece saatlerinde bir kadının kaçırıldığına dair sesler duyduğunu belirten Zehra Gül "9 Temmuz gecesinde sokaktan sesler geldiğini fark ettim. Bir kadın ve erkeğin, başka bir kadını zorla arabaya bindirmeye çalıştığına dair sesler duydum.
"Bin şu arabaya" diye zorla arabaya bindirmeye çalışıyorlardı. Hem uyku sersemiydim, hem de dairemizin penceresi başka bir sokağa baktığı için olayı tam göremedim. Birkaç saat sonra da eniştem aradı, Zöhre evde değil dedi. O zaman ablamın kaçırılmıl olacağını düşünmeye başladım" diye konuştu.
GÜVENLİK KAMERALARIYLA OYNANMIŞ
Gül "Ablamın evde olmadığını fark edince hemen polise haber verdik. Olay yerini gören birçok kamera vardı, polis onları incelemeye aldı ama dediklerine göre bütün kameraların görüş açıları değiştirilmiş, hiçbiri olayı görmemiş.
Ablam organize bir şekilde kaçırılmış olabilir, günlerdir ondan tek bir haber alamıyoruz. Olay gününde herhangi biriyle telefon görüşmesi de yapmamış, kimseye ulaşamıyoruz. Ablamın ölüm haberini almak istemiyorum" ifadelerini kullandı.
ÇOCUKLAR ANNELERİNİ BEKLİYOR
Gül "Annemin üç çocuğunun da yaşı küçük. 27 gün olduğu için annemin kaçırıldığının farkındalar. Her gün ağlıyorlar, annemizi istiyoruz diye. Annemin kimseye bir zararı olmadı, tertemiz bir insandı. Herkes annemi iyi niyetli biri olarak bilirdi. Lütfen onu gören duyan olursa polise haber versin. Çocukları annelerini bekliyor" dedi.