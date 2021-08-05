7 kişiyi öldüren katil mezarlıkta yakalandı

Konya
'da aynı aileden 7 kişiyi öldüren katil zanlısı Mehmet Altun, (33) saklandığı mezarlıkta yakalandı. Katil zanlısı Mehmet Altun, 30 Temmuz'da Meram
ilçesi Hasanköy Mahallesi'nde yaşayan Dedeoğulları ailesinden 4'ü kadın 7 kişiyi tabanca ile vurarak öldürdü ve kayıplara karıştı. Altun, olaydan bir gün önce kiraladığı otomobilini de köyün yakınlarında terk etti. Bunun üzerine bölgeye çok sayıda Özel Harekât, jandarma, istihbarat ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, katilin Bozkır
ilçesindeki köyünde ve Hadim
ilçesinin dağlık arazilerinde aramalarını aralıksız sürdürdü. Katil zanlısının gidebileceği menfez, mağara ve çobanların kullandığı sığınaklar da ekipler tarafından kontrol edildi. Katilin köydeki baba evi, teyzesi, dayısı ve akrabalarının evi didik didik arandı. Ekipler 6 gün sonra dün Bozkır ilçesine bağlı Üçpınar Mahalle Mezarlığı'nda yaptığı operasyonda katil zanlısı Altun'u gizlendiği yerde yakalayarak gözaltı aldı. Altun, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Konya Meram'da geçtiğimiz hafta 7 kişiyi canice katleden şahıs, Emniyet İstihbarat, Jandarma, Özel Harekât Birimlerimiz ile İl Emniyet Müdürlüğümüzün titiz çalışması sonucunda yakalandı. Emniyet ve Jandarma teşkilatımızı kutluyoruz" ifadelerini kullandı.