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Giriş Tarihi: 5.8.2021 10:16

Alanya'da dolandırıcılığı jandarma önledi

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya’da dolandırıcılığı jandarma önledi

Antalya'nın Alanya İlçesi İmamlı Mahallesi'ndeki değeri yaklaşık 1 milyon 200 bin TL olan 4 dönüm cam serayı 50 bin TL karşılığında hurdacıya satan şüpheli, Demirtaş Jandarma Karakol Komutanlığı’nca yakalandı. dolasndırıcı çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak Alanya L.Tipi Kapalı cezaevine konuldu.

Antalya'nın Alanya İlçesi İmamlı Mahallesi'nde yaşayan L.Y. (49) kendisine ait değeri yaklaşık 1 milyon 200 bin TL olan 4 dönümlük cam serasının A.B.İ. (35) tarafından Avsallar'da hurdacılık yapan D.E.'ye (41) 50 bin TL karşılığında satıldığını öne sürdü.

L.Y'nin Demirtaş Jandarma Karakolu'na müracaat ederek şikayetçi olmasının ardından harekete geçen jandarma ekipleri şüpheliyi ikametinde yakalayarak gözaltına alındı. Demirtaş Jandarma Karakolu'nda ifadesi alınan A.B.İ sevk edildiği Alanya Sulh Ceza Hakimliği'nce 'hırsızlık', 'mala zarar verme' ve 'hakkı olmayan yere tecavüz' suçundan tutuklanarak Alanya L. Tipi Kapalı Cezaevi'ne konuldu.

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Alanya'da dolandırıcılığı jandarma önledi
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