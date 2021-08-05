Alanya’da dolandırıcılığı jandarma önledi

Antalya'nın Alanya İlçesi İmamlı Mahallesi'nde yaşayan L.Y. (49) kendisine ait değeri yaklaşık 1 milyon 200 bin TL olan 4 dönümlük cam serasının A.B.İ. (35) tarafından Avsallar'da hurdacılık yapan D.E.'ye (41) 50 bin TL karşılığında satıldığını öne sürdü.

L.Y'nin Demirtaş Jandarma Karakolu'na müracaat ederek şikayetçi olmasının ardından harekete geçen jandarma ekipleri şüpheliyi ikametinde yakalayarak gözaltına alındı. Demirtaş Jandarma Karakolu'nda ifadesi alınan A.B.İ sevk edildiği Alanya Sulh Ceza Hakimliği'nce 'hırsızlık', 'mala zarar verme' ve 'hakkı olmayan yere tecavüz' suçundan tutuklanarak Alanya L. Tipi Kapalı Cezaevi'ne konuldu.