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Giriş Tarihi: 5.8.2021 16:20

Alanya’da yangından zarar gören evlerin yıkımına başlandı

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya’da yangından zarar gören evlerin yıkımına başlandı

Alanya’nın Alanya İlçesi'ndeki Bayır Mahallesi'nde etkili olan yangından zarar gören evlerin yıkılması için çalışmalar başladı.

Alanya Belediyesi, yangından en çok etkilenen mahallelerin başında gelen Bayır Mahallesi'nde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ortak çalışmasıyla kullanılamaz hale gelen evler için verilen yıkım kararını uygulamaya başlandı.

Bölgede hasar tespit çalışmalarının tamamlanmasından sonra yeniden yapılmasına karar verilen 73 ev, Alanya Belediyesine bağlı iş makineleri tarafından yıkılıyor. Bölgede hafriyat ve yıkım çalışmalarının ardından kısa süre içinde yeni evlerin yapımına başlanacak.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Bayır Mahallesi'nde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile işbirliği içinde çalışmaların yürütüldüğünü belirterek, "Bayır Mahallemizde yıkım ve hafriyat çalışmalarını hızlı bir şekilde yaparak, bir an önce evlerin yapım aşamasına geçilmesi için çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermek için tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz." dedi.

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Alanya’da yangından zarar gören evlerin yıkımına başlandı
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