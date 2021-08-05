Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Aleyna’nın ardından Nadire de kayıp olarak aranıyor
Giriş Tarihi: 5.8.2021 09:23 Son Güncelleme: 5.8.2021 09:26

Aleyna’nın ardından Nadire de kayıp olarak aranıyor

İHA
Aleyna’nın ardından Nadire de kayıp olarak aranıyor

Denizli’nin Çivril ilçesine bağlı Irgıllı Mahallesinde ailesi ile birlikte yaşayan 18 yaşındaki genç kız ortadan kayboldu.

Edinilen bilgiye göre; Çivril ilçesine bağlı Irgıllı Mahallesinde ailesi ile birlikte yaşayan 18 yaşındaki Nadire Tanrıkulu ismindeki genç kız, sabah saatlerinde ailesi uyurken bir şey demeden evden çıktı ve bindiği minibüs ile Denizli Otogarına geldi. Genç kızdan bu andan itibaren haber alınamadı. Ailesi, genç kızın yerini bilen veya görenlerin jandarma ya da polise bildirmesini istedi.


Denizli'de dünden bu yana kayıp olarak aranan 16 yaşındaki Aleyna Altıner'in ardından 18 yaşındaki genç kız Nadire de her yerde aranıyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Aleyna’nın ardından Nadire de kayıp olarak aranıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA