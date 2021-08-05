Altun’dan Sabah muhabirine teşekkür mesajı: Sahada olduğunuz için yalan terörüne karşı mücadele verebiliyoruz

EMİR YÜCEL / SABAH
Antalya'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz'da, Muğla'nın Marmaris ilçesinde 29 Temmuz'da farklı noktalarda yangın çıktı. Sabah Gazetesi muhabiri Zeynel Yaman ve foto muhabiri Murat Şengül yangının hemen ardından İstanbul'dan Antalya'nın Manavgat ilçesine gitti. Zeynel Yaman, yangınlara ilişkin birçok özel haber hazırladı.
Zeynel Yaman ve Murat Şengül, haber yapmak için Göğü mevkiindeki yangın alanına gittiği sırada, bir anda yükselen alevlerin arasında kaldı. Dumandan etkilenen SABAH ekibine, acil yardım ekipleri tıbbi müdahalede bulundu.
YAMAN: "BİR HAFTA İÇİNDE YANGINLA MÜCADELEDE CEFA VE DERT ÇEKENLER, BİR DE STORY ÇEKENLER GÖRDÜM"
Zeynel Yaman, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından paylaşımda bulundu ve "Bir hafta önce alevlerin kuşattığı güzel Manavgat'a veda vakti... Büyük bir afetle mücadeleye tanık olduğum bir hafta içinde yangınla mücadelede cefa ve dert çekenler, bir de story çekenler gördüm.. Allah beterinden saklasın..." ifadelerini kullandı.
ALTUN: "SİZLER SAHADA OLDUĞUNUZ İÇİN YALAN TERÖRÜNE KARŞI DAHA GÜÇLÜ BİR MÜCADELE VEREBİLİYORUZ"
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun; Sabah Gazetesi muhabiri Zeynel Yaman'ın söz konusu paylaşımını alıntılayarak şunları söyledi:
"Sevgili Zeynel, senin gibi emek veren, ter döken, hakikati milletimize ve dünyaya anlatmak için didinen sahadaki bütün medya mensubu arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Sizler sahada olduğunuz için yalan terörüne karşı daha güçlü bir mücadele verebiliyoruz. Yaşasın Hakikat!"