Altun’dan Sabah muhabirine teşekkür mesajı: Sahada olduğunuz için yalan terörüne karşı mücadele verebiliyoruz

ALTUN: "SİZLER SAHADA OLDUĞUNUZ İÇİN YALAN TERÖRÜNE KARŞI DAHA GÜÇLÜ BİR MÜCADELE VEREBİLİYORUZ"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun; Sabah Gazetesi muhabiri Zeynel Yaman'ın söz konusu paylaşımını alıntılayarak şunları söyledi:

"Sevgili Zeynel, senin gibi emek veren, ter döken, hakikati milletimize ve dünyaya anlatmak için didinen sahadaki bütün medya mensubu arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Sizler sahada olduğunuz için yalan terörüne karşı daha güçlü bir mücadele verebiliyoruz. Yaşasın Hakikat!"