Anız yakarak, yarınları karartmayın!

Hava sıcaklıkların gün geçtikçe artmasının etkisiyle beraber, meydana gelebilecek yangınlarda zaman zaman kaçınılmaz olabiliyor. Herkes bu yangınlara karşın daha dikkatli olması ve ormanların korunması noktasında gereken hassasiyetin gösterilmesi uyarısı uzmanlar tarafından yapılıyor. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde meydana gelen orman yangınlarıyla birlikte Kırıkkale Valiliği, geçtiğimiz gün aldığı karar ile ormanlık bölgelere girişi Ağustos ayının sonuna kadar yasakladı.

TOPRAKTA YAŞAYAN CANLILAR YANIYOR

Anız yangınlarına karşın uyarı yapan Kırıkkale Valiliği, şu ifadelere yer verdi, "Sadece anız yanmıyor, toprak üstünde ve altında yaşayan canlılar da yanıyor. Anız alanlarını yakarak zararlı böcek ve bitkilerden kurtulacağını ve toprağın ekime daha iyi hazırlanacağını düşünmek hiç fayda sağlamadığı gibi toprağın ve çevrenin yapısını bozup, verim kayıplarına sebep olmaktadır. Ayrıca anız yangınları civar arazilere de sıçrayarak ormanlarımızın yanmasına da neden olabilmektedir" uyarısını yaptı.

ANIZ TOPRAĞIN GELECEĞİDİR

Uzmanlar ise, "Anız yakmak geleceğimizi, bize emanet edilen en değerli varlığımızı yakmaktır. Anız yakma hasat sonrası sadece kökleri yakmıyor, toprağın tüm özelliklerini kaybetmesine sebep oluyor. 1993 yılından beri ülkemizde anız yakma yasak, üreticilerimizin bu yasağa uyması gerekiyor. Anız yakılmasında topraktaki mikro organizmaların yüzde 70'i zarar gördüğünden toprak verimliliği azalmaktadır. Anız yakmak geleceğimizi, bize emanet edilen en değerli varlığımızı yakmaktır. Bu gerçek asla unutulmamalıdır" ifadesinde bulundular.