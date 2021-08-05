Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Ankara’da korkunç olay: Zorla indirildi feci şekilde can verdi!
Giriş Tarihi: 5.8.2021 09:40

Ankara’da korkunç olay: Zorla indirildi feci şekilde can verdi!

İHA
Ankara’da korkunç olay: Zorla indirildi feci şekilde can verdi!

Ankara’da korkunç bir olay meydana geldi. Sol şeritte lüks bir otomobilden zorla indirilen bir kadın, kaldırıma geçmek istedi. Ancak arkadan gelen aracın çarpmasıyla feci şekilde can verdi. Aday sürücü olan Muhammed Doğukan K.’nın 0.38 promil alkollü olduğu öğrenildi.

Kaza saat 00.30 sularında Ankara Samsun yolu Kayaş mevkiinde meydana geldi. İddialara göre, kimliği belirlenemeyen bir kadını, henüz plakası öğrenilemeyen lüks siyah bir araç sol şeritte durarak zorla indirdi. Sol şeritten kaldırıma geçmek isteyen kadına Muhammed Doğukan K. yönetimindeki 06 HA 774 plakalı otomobil çarparak sağ şeride sürükledi. Kazayı gören diğer sürücüler sağlık ve polis ekipleri haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaptığı ilk incelemede kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza sonrası sürücü Muhammed Doğukan K. polis ekiplerince gözaltına alındı. Aday sürücü olan Muhammed Doğukan K.'nın 0.38 promil alkollü olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, emniyet ekiplerinin kadının indiği aracı ve sürücüsünü arama çalışmaları devam ediyor.
ARKADAŞINA GÖNDER
Ankara’da korkunç olay: Zorla indirildi feci şekilde can verdi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA