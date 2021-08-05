Aytemiz Alanyaspor kampanya için Konyaspor ile hazırlık maçı oynayacak

Aytemiz Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu; Zimbitlik Cengiz Aydoğan Tesislerinde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bildiğiniz gibi maalesef 9 gündür bölgemizde ve ülkemizde yangınlar çıktı. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyoruz. Tabi evler, ormanlar yandı. Ülke olarak bu hepimizi çok üzdü. İnşallah en kısa zamanda kontrol altına alınır. Bunun için de zaten gece gündüz çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Ağaçlarımızın da tekrar dikilmesi için seferber olundu. Bizler de bunlara öncü olacağız. Alanyaspor olarak da gerçekten ne gerekiyorsa, bundan sonraki süreçte de önümüze çıkacak tabloda, biliyorsunuz hazırlanan projeler var. Bu projelere Alanyaspor kulübü olarak ciddi katkı sağlamak istiyoruz. İnşallah onlara katkı sağlayacağız. Konyaspor'umuzu burada misafir edeceğiz. Orada da seyirci alacağız inşallah. Oradaki hasılatı da yangın bölgesindeki zarar gören vatandaşlar için bağışlayacağız. Maçlara da gelirken özellikle aşı olmuş veya test olmuş olanları statlara alacağız. Herkesin aşı olması gerektiğini düşünüyoruz. Hem çevremizdeki insanları hem kendi sağlığımızı tehlikeye atmamak için kesinlikle herkes aşı olmalı. Taraflarımızın da kesinlikle aşı olmasını ve test olmasını istiyoruz. Aşı ve test olmayanların statlara alınmayacağını bir kez daha söylemek istiyoruz. Toplum olarak da duyarlı olmamız lazım. İnsan sağlığını da tehlikeye atmamamız lazım. Bunun için de kulüp olarak herkesin ciddi anlamda gayret göstermesini özellikle istirham ediyoruz" diye konuştu.

"Yeni sezon hazırlıklarımız sürüyor. Yeni sezona iyi başlamak istiyoruz. Tabi ki eksiklerimiz var. Onları da yarın hocamız geldiği zaman oturup konuşacağız. Onları da inşallah hep beraber çözeriz." dedi.