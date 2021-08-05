Bakan Koca: 13 milyon BioNTech aşısı geliyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
, videokonferans yöntemiyle düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Mevcut durum bayram tatilindeki bulaşmaların artarak devam ettiğini ortaya koymaktadır. Salgın gündemine alışılmış olsa bile salgına karşı verilecek mücadele basite indirgenemez. Zor kazandığımız iyi alışkanlıklarımıza geri dönmeliyiz. Unutmayın, kalabalıklar yine riskli, maske yine gereklidir" dedi. Bakan Koca, 18 yaş ve üstü nüfus için yapılan aşılama takvimine sadık kalındığını belirterek, ilk doz aşısını yaptıranların oranının yüzde 66'nın üzerinde olduğuna dikkati çekti. BioNTech
aşısının, üretimde yaşanan aksama sebebiyle Türkiye'ye sevkiyatında 31 Temmuz-3 Ağustos'ta, 4 gün azalma olduğunu belirten Koca, "BioNTech aşılarımız gelmeye başladı. 13 milyon doza yakın aşımızı pazartesi gününe kadar teslim alacağız. Cuma günü normal hızımıza dönüyoruz" ifadelerine yer verdi.