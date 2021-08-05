Başından vurulmuş halde bulundu!

İzmit İlçesi Topçular Mahallesi Hilal Sokakta ikamet eden 18 yaşındaki Sude A., evinde yakınları tarafından başından tabancayla vurulmuş halde bulundu. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılan genç kız tedavi altına alındı.

CİNAYET ARAŞTIRILIYOR

Burada yapılan ilk tedavisinin ardından İzmit Seka Devlet Hastanesine sevk edilen genç kız, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Olay yerine gelen polis ekipleri evde detaylı incelemelerde bulundu. Genç kızın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu araştırılıyor.