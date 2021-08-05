Bekçi alımı ne zaman, başvurular başladı mı? 2021 Jandarma bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır?

BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN?

Ağustos ayının ilk haftasında bekçi alımı başvurusu yapmak isteyenler tüm gelişmelerden haberdar olmak istiyor. EGM tarafından geçtiğimiz aylarda 2021 yılı içinde 10 bin bekçi alımı yapılacağı duyuruldu ancak hangi illerde olacağına ilişkin bir ayrıntı verilmedi. Halkın can ve mal güvenliğini tahsis etmek üzere görevlendirilen bekçilerin özellikle büyükşehirlerde sayılarının artırılması planlanıyor…

2021 JANDARMA BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN?

Jandarma Bekçi alımı başvuru tarihleri henüz belli olmadı. Koronavirüs salgını sebebiyle emniyet, sağlık personellerine ihtiyaç arttı. Alımlara ilişkin duyurular Polis Akademisi Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılıyor.

2021 EGM, JANDARMA VE PA BEKÇİ BAŞVURUSU ŞARTLARI NELER?

2021 yılı için henüz bekçi alımı başvuru şartları belirlenmedi ancak geçtiğimiz dönemdeki şartlar şu şekildeydi:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

En az 167 cm boyunda olmak,

En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.