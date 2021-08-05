Bugün ve hafta sonu hava nasıl olacak? Yangın bölgesinde yağmur yağacak mı? İşte Muğla, Antalya, Akdeniz, Adana, İstanbul hava durumu

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 17°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

DÜZCE 19°C, 40°C

Az bulutlu ve açık

SİNOP 26°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK 21°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 19°C, 38°C

Parçalı bulutlu

RİZE 24°C, 31°C

Parçalı bulutlu, iç kesimleri yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 23°C, 32°C

Parçalı bulutlu

TRABZON 25°C, 30°C

Parçalı bulutlu, iç kesimleri yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzey kesimleri ile Van ve Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ELAZIĞ 24°C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM 15°C, 32°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 13°C, 32°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 16°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN 28°C, 40°C

Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR 25°C, 41°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 26°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

KİLİS 26°C, 39°C

Az bulutlu ve açık