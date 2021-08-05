Bursa ormanlarında cam şişe ve yanıcı madde temizliği

Özellikle son dönemlerde artan can ve mal kayıplarıyla sonuçlanan orman yangınlarından sonra harekete geçen Orman Bölge Müdürlüğü, Mustafakemalpaşa Belediyesi ve STK'lar, yangına yol açacak cam kırıkları, çöp ve plastik atıkları toplamaya başladı. Olası orman yangınları ve beraberinde can ve mal kayıplarının yaşanmaması için ormanlık araziye dağılan ekipler, orman temizliği yapıyor.

"ARALIKSIZ SÜRECEK"

Mustafakemalpaşa genelinde mesire alanları başta olmak üzere ormanlık alanlarda denetimlerin ve temizleme çalışmalarının aralıksız devam edeceğini belirten Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, Orman Bölge Müdürlüğü, Tema Vakfı, Kirmasti Offroad, Akar Mahallesi Sosyal Yardımlaşma Derneği, Paşa Patileri Derneği ve çevre gönüllüleriyle ormanlara sahip çıktıklarını ifade etti. Başkan Kanar, "Temizlik ve güvenlik personellerimizle olası yangınlara sebebiyet verecek faktörlerin önüne geçmek adına sahadayız. Lütfen tedbiri elden bırakmayalım, cam ve izmarit atıklarını yeşil alanlardan uzak tutalım. Sabotaj ve kundaklama eylemlerine karşı acilen güvenlik güçlerimizi haberdar edelim. Orman temizleme seferberliğimiz devam edecek. Destek veren herkese teşekkür ederim." dedi.