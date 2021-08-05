Bursa’da korkunç olay: Eski eşine kurşun yağdırdı!

Olay, dün saat 19.30 sıralarında Nilüfer ilçesi Ertuğrul Mahallesi 133. Sokak'ta meydana geldi. Bir çocuk annesi Gülfem Alay, alışveriş yaptığı marketten çıkışında, bir süre önce boşandığı eşi İbrahim S.'nin kendisini beklediğini gördü. Alay kaçmaya çalışırken, İbrahim S. ise takip etti. Alay'ın konuşmak istemediğini söylemesi üzerine sinirlenen İbrahim S., belindeki tabancayı çıkarıp ateş etti. Mermilerin başına ve karnına isabet ettiği Alay, yere yığıldı. Şüpheli İbrahim S. ise olay yerinden kaçtı.