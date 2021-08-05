Camdan duvarı delerek dolandırdılar!

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün "Nitelikli Dolandırıcılık, Belgede Sahtecilik ve 6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na Muhalefet" soruşturması Kağıthane Merkez Mahallesi'nde açıldı. İddialara göre; Şişli Nişantaşı'nda bulunan bir saatçide çalışan mağdur Eyüp C.U., 130 bin lira değerinde olan "Rolex" marka bir saati satmak için "Alıcı" olarak bildiği iki dolandırıcı ile Kağıthane Merkez Mahallesi Buzdağ Sokak üzerindeki bir İnşaat ve Emlak Ofisi'nde buluştu. Saati satın almak istediğini söyleyen dolandırıcılardan biri saati inceledi ve yandaki odaya doğru içeriden delik olan camdan duvara dayanmış bir dolaba koyarak parayı çekip geri geleceğini söyledi. İş yerinde bir müddet bekleyen mağdur Eyüp C.U. şüpheye kapılarak dolabı açtı. Mağdur Eyüp C.U. saatin dolabın içerisinde olmadığını, dolabın arka yüzünde ve buzlu camdan duvarda büyük bir delik olduğunu gördü. Dolandırıldığını anlayan Eyüp C.U. hemen durumu İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne bildirdi ve şikayetçi oldu.





SAHTE EHLİYETTEKİ FOTOĞRAFI ELE VERDİ

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Polisleri detaylı bir inceleme başlattı. Önce iş yeri sahibi olan İlhan A.'ya ulaşıldı. İlhan A., iki gün önce kendisini Nadir D. adıyla tanıtan bir kişiye iş yerini kiraladığını ve aralarında kira sözleşmesi imzaladıklarını söyledi. Kira sözleşmesi ve dolandırıcılar tarafından sözleşmeye sunulan sürücü belgesi üzerinde yapılan detaylı incelemelerde hem sürücü belgesinin hem de sözleşmede yazılı olan kişisel bilgilerin sahte olduğu anlaşıldı. Sahte ehliyetin üzerine yerleştirilen ve saat ile ortadan kaybolan dolandırıcıya ait olan o fotoğraf Yüz Tanıma Sistemi'nde taratıldı. Şüphelinin Gökhan G. olduğu tespit edildi.







Şüphelinin fotoğrafı da mağdur Eyüp C.U. tarafından teşhis edildi. "Otodan Hırsızlık" ve "Dolandırıcılık" suçlarından ötürü üç adet kaydı bulunan Gökhan G., Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Polisleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Gökhan G. suçunu itiraf etti. Gökhan G.'nin suç ortağı olduğu ve Gökhan G.'ye söz konusu dolandırıcılık olayı için bin dolar verdiği anlaşılan Emrah T. de yine Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Polisleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.





"KAPALIÇARŞI'DA ÜÇ BİN DOLARA SATTIK"

İkilinin iş yerini kiraladıktan sonra yan odayla bağlantılı olan kalın camdan duvarı ve dolabın arkasını deldikleri ve dolabı kalın buzlu camdan yapılmış duvara yasladıkları belirlendi. İki dolandırıcı buzlu camdan duvarın arkasını da görünmemesi için duvar boyunca büyük bir fotoğrafla kapladı. İddialara göre; Gökhan G. saati dolaba koydu; kapağını kapatarak "Parayı çekip geliyorum" dedi ve iş yerinden ayrıldı. Yan odada bulunan Emrah T. ise delikten saati alarak iş yerinden çıktı. İkili çaldıkları saati sattı. Emrah T.'nin "Nitelikli Dolandırıcılık, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na Muhalefet, Hırsızlık, Güveni Kötüye Kullanma, Yağma, Kasten Yaralama ve Silahlı Terör Örgütü Kurmak ve Yönetmek" suçlarından ötürü toplamda 18 suç kaydı bulunduğu ortaya çıktı. Emrah T. de suçunu itiraf etti ve saati üç bin dolara Kapalıçarşı'da sattığını söyledi. Şüpheli Emrah T.'nin üzerinde yapılan aramalarda üzerinde "Rolex" ibaresi bulunan yeşil renkli bir kağıt ve "Toplu Tabanca" olarak adlandırılan bir ruhsatsız silah ile sekiz mermi ele geçirildi. Saatin satıldığı kişiyle ilgili çalışmaların sürdüğü belirtildi. Toplamda 21 suç kayıtları bulunan şüpheliler Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.