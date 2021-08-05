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Giriş Tarihi: 5.8.2021 08:19

'Canbulan' yaralı hayvanlara can oluyor

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
’Canbulan’ yaralı hayvanlara can oluyor

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin yaralı veya yardıma muhtaç sokak hayvanlarına acil müdahalede kullandığı tam teşekküllü hayvan ambulansı 'Canbulan', Manavgat'taki orman yangınında yaralı olarak kurtulan hayvanların bakım ve tedavisinde koordinasyonu sağlıyor. Veteriner Hekim Ekrem Yılmaz, "Yaralı canlarımızı alevlerin içerisinden kurtarıp, tam teşekküllü ambulansımızda tedavisini yapıyoruz. Daha sonrada takibi yapılıyor. Yaralı hayvanlarımızın birçoğunda ağır yanıklar var" dedi.

Yangından yaralı kurtulan hayvanların yeniden hayata tutunmasını sağlayan tam teşekküllü hayvan ambulansı 'Canbulan' Manavgat'taki yangında yaraları sarmaya devam ediyor. Canbulan, yangın bölgesinde evcil hayvanlar, yaban hayvanları, sokak hayvanları ve çiftlik hayvanlarından zarar görenlere acil müdahale ve destek faaliyetlerini sürdürüyor.



Canbulanın içerisinde, defibrilatör cihazı, oksijen vakum sistemi, mekanik ventilasyon ve aspirasyon cihazı, yoğun bakım kuvözü, hasta başı monitörü ile hayvanlara acil durumlar için ilk müdahale yapılabilecek şekilde ilaçlar ve tıbbi malzemeler yer alıyor.



'ALEVLERDEN KURTARIP ONLARA NEFES OLUYORLAR'
Yangın bölgesinde aktif şekilde görev alan Canbulan'ta görevli Veteriner Hekim Ekrem Yılmaz SABAH'a konuştu. Hayvanların bir çoğunun vücudunda ciddi yanıkların olduğunu kaydeden Yılmaz, "Yangının aniden bastırdığı köyler var. Buralarda genellikle çiftliklerdeki hayvanlarda büyük kayıplar oluyor.



Ölmeyen, vücudunda ciddi yanıklar oluşan hayvanlar var. Arkadaşlarımızla koordineli bir şekilde bölgeye gidip, zarar gören hayvanları tam teşekküllü ambulansımıza alıyoruz. Yaralı canlarımızın tedavisini burada yapıyoruz. Serumu, oksijeni ne gerekiyorsa burada yapıyoruz, Ertesi günde takiplerini yapıyoruz.



Kuş, kedi, köpek, keçi, koyun hangi hayvanımız zarar gördüyse onu hayatta tutmak için arkadaşlarımızla, diğer veteriner arkadaşlarımızla, itfaiyemizle birlikte çabalıyoruz. Çalışmalarımız bölgede yoğun bir şekilde sürüyor" dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya olarak 22 araç ve 49 personelle yangın bölgelerinde canla başla mücadele ettiklerini belirterek, "Bölgeden istenen destek malzemelerini temin edip gönderiyoruz.



Özellikle Canbulan yangında yaralanan dilsiz canlıların tedavisi için bölgede veteriner ekiplerimizle birlikte koordinasyonu sağlıyor. Allah, tüm ekiplerimizin yardımcısı olsun. Yaraları hep birlikte saracağız inşallah" ifadelerini kullandı.

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'Canbulan' yaralı hayvanlara can oluyor
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