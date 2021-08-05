’Canbulan’ yaralı hayvanlara can oluyor





Ölmeyen, vücudunda ciddi yanıklar oluşan hayvanlar var. Arkadaşlarımızla koordineli bir şekilde bölgeye gidip, zarar gören hayvanları tam teşekküllü ambulansımıza alıyoruz. Yaralı canlarımızın tedavisini burada yapıyoruz. Serumu, oksijeni ne gerekiyorsa burada yapıyoruz, Ertesi günde takiplerini yapıyoruz.