’Canbulan’ yaralı hayvanlara can oluyor

Yangından yaralı kurtulan hayvanların yeniden hayata tutunmasını sağlayan tam teşekküllü hayvan ambulansı 'Canbulan' Manavgat'taki yangında yaraları sarmaya devam ediyor. Canbulan, yangın bölgesinde evcil hayvanlar, yaban hayvanları, sokak hayvanları ve çiftlik hayvanlarından zarar görenlere acil müdahale ve destek faaliyetlerini sürdürüyor.
Canbulanın içerisinde, defibrilatör cihazı, oksijen vakum sistemi, mekanik ventilasyon ve aspirasyon cihazı, yoğun bakım kuvözü, hasta başı monitörü ile hayvanlara acil durumlar için ilk müdahale yapılabilecek şekilde ilaçlar ve tıbbi malzemeler yer alıyor.
'ALEVLERDEN KURTARIP ONLARA NEFES OLUYORLAR'
Yangın bölgesinde aktif şekilde görev alan Canbulan'ta görevli Veteriner Hekim Ekrem Yılmaz SABAH'a konuştu. Hayvanların bir çoğunun vücudunda ciddi yanıkların olduğunu kaydeden Yılmaz, "Yangının aniden bastırdığı köyler var. Buralarda genellikle çiftliklerdeki hayvanlarda büyük kayıplar oluyor.
Ölmeyen, vücudunda ciddi yanıklar oluşan hayvanlar var. Arkadaşlarımızla koordineli bir şekilde bölgeye gidip, zarar gören hayvanları tam teşekküllü ambulansımıza alıyoruz. Yaralı canlarımızın tedavisini burada yapıyoruz. Serumu, oksijeni ne gerekiyorsa burada yapıyoruz, Ertesi günde takiplerini yapıyoruz.
Kuş, kedi, köpek, keçi, koyun hangi hayvanımız zarar gördüyse onu hayatta tutmak için arkadaşlarımızla, diğer veteriner arkadaşlarımızla, itfaiyemizle birlikte çabalıyoruz. Çalışmalarımız bölgede yoğun bir şekilde sürüyor" dedi.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya olarak 22 araç ve 49 personelle yangın bölgelerinde canla başla mücadele ettiklerini belirterek, "Bölgeden istenen destek malzemelerini temin edip gönderiyoruz.