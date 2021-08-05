Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Sıcaklıklar ne zaman düşecek? Cehennem sıcakları geldi! Bu hafta İstanbul'da hava durumu nasıl olacak ve sıcaklıklar düşer mi?
Giriş Tarihi: 5.8.2021 09:13 Son Güncelleme: 5.8.2021 09:13

Sıcaklıklar ne zaman düşecek? Cehennem sıcakları geldi! Bu hafta İstanbul'da hava durumu nasıl olacak ve sıcaklıklar düşer mi?

Sıcaklıklar ne zaman düşecek? Cehennem sıcakları geldi! Bu hafta İstanbul’da hava durumu nasıl olacak ve sıcaklıklar düşer mi?

Son dönemde İstanbul dahil birçok ilde hava durumu tahminlerinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği ifade ediliyor. Bunaltıcı sıcaklar devam ederken vatandaşlar bu süreçte Meteoroloji haftalık ve anlık hava durumu tahminleri üzerindeki gelişmeleri yakından takip etmeye devam ediyor. Termometrelerin bu hafta 37 dereceye kadar çıkması tahmin ediliyor. Peki, Bu hafta İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, sıcaklıklar düşecek mi, sıcaklıklar ne zaman düşecek? İşte merak edilenler ve son tahminler…

Meteoroloji hava durumu tahminlerinde gelen son dakika açıklamalarına göre Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'de mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde seyretmesi beklentiler arasında yer alıyor. Öte yandan vatandaşlar "Bu hafta İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, sıcaklıklar düşecek mi, sıcaklıklar ne zaman düşecek?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte İstanbul ve il il hava durumu sıcaklık tahminleri…

SICAKLIKLAR ARTIYOR!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu, Artvin ve Hakkari çevreleri ile Samsun'un doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'de mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

(İstanbul haftalık hava durumu görseli)

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

EDİRNE °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

ARKADAŞINA GÖNDER
Sıcaklıklar ne zaman düşecek? Cehennem sıcakları geldi! Bu hafta İstanbul'da hava durumu nasıl olacak ve sıcaklıklar düşer mi?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA