Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Diyanet ile Cuma namazı kılınışı ve okunacak dualar - sureler

Bir Cuma gününe daha sağlık ve huzurla erişmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün camilere gidecek ve Yüce Allah'a namaz ibadetini yerine getirecek olanlar haftada 1 gün kılınan Cuma namazının kılınış detaylarını gözden geçirmek isteyerek Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat? sorusuna yanıt aramaya devam ediyor.

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKAT?

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Cuma namazı kılınışı ve diğer tüm bilgiler şöyle;