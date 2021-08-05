Müminler camilere gitmeden önce Cuma namazı saatleri araştırması yapıyor. İbadetlerini gerçekleştirmek üzere camilerde saf tutacak olan müminler Cuma namazı saat kaçta sorusuna yanıt ararken namaz vakitlerini merak ediyor. Diyanet ile yayınlanan namaz saatlerini haberimizde derledik. Peki Cuma namazı saat kaçta? 6 Ağustos Diyanet ile Ankara, İzmir, İstanbul Cuma namazı saati vakti
Diyanet İşleri Başkanlığı'nca Cuma namazı saati belli oldu. Haberimizde, 5 Ağustos 2021 Cuma namazı saati ve İstanbul, Ankara, İzmir il il ezan saati vakitlerine ulaşabilirsiniz.
İSTANBUL CUMA NAMAZI SAATİ
İstanbul'da Cuma namazı 13:17'de kılınacak.
ANKARA CUMA NAMAZI SAATİ
Ankara'da Cuma namazı 13:01'de kılınacak.
İZMİR CUMA NAMAZI SAATİ
İzmir'de Cuma namazı 13.24'de kılınacak.
CUMA NAMAZI KAÇ REKAT?
Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî', I, 269).
İmam Ebû Yusuf'a ve İmam Muhammed'e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali'den rivayet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî', I, 285).
CUMA NAMAZININ HÜKMÜ NEDİR?
Cuma namazı farz-ı ayındır. Farz oluşu Kur'an-ı Kerim, Sünnet ve İcma ile sabittir. Yüce Allah, "Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah'ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah'ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz." (Cum'a, 62/9-10) buyurmaktadır. Hz. Peygamber (s.a.s.) de, "Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her müslüman erkeğe farzdır." (Ebû Dâvûd, Tahâret, 130; Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, III, 245-246) buyurmuştur.