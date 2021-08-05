Denizli’de damat dehşet saçtı! 3 yaşındaki oğlunu da yaraladı

Olay, saat 15.00 sıralarında Kocabaş Mahallesi'nde meydana geldi. Aydın A. boşanma aşamasında olduğu eşinin ailesinin yaşadığı eve gitti. Burada Aydın A. ile kayınvalidesi Sultan Duran arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Aydın A. yanında bulunan tabancayla kayınvalidesinin üzerine rastgele ateş etti. Yerden seken kurşunlardan biri de Aydın A.'nın 3 yaşındaki oğlu Atalay A.'nın yüzüne isabet etti. Göğsünden vurulan Sultan Duran ile Atalay A. yaralanırken, Aydın A. olayın ardından evden kaçarak uzaklaştı.



İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla kentteki özel bir hastaneye sevk edilen yaralılardan Sultan Duran, doktorların müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Atalay A.'nın hastanede tedavisi sürerken, jandarma ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.