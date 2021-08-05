Düzce’de skandal: Sınıfta nargile içtiler!

Düzce Beyciler Mahallesi'nde bulunan ve Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak hizmet veren Düzce Özel Eğitim Anaokulu Okul Müdürü Adnan Kırca ve öğretmenler bir sınıfta nargile içerken fotoğraf çektirip 'Dostlarla muhabbet' yazarak sosyal medyada paylaştı. Bir süre sonra sosyal medyadan fotoğrafları kaldıran Okul Müdürü Adnan Kırca, açıklama yapmadı.