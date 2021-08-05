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Giriş Tarihi: 5.8.2021 13:55 Son Güncelleme: 5.8.2021 14:02

Düzce'de skandal: Sınıfta nargile içtiler!

DHA
Düzce’de skandal: Sınıfta nargile içtiler!

Düzce'de, skandal bir olay yaşandı. Engelli öğrencilerin eğitim gördüğü Düzce Özel Eğitim Anaokulu'nda okul müdürü ve öğretmenler, sınıfta nargile içerken çektikleri fotoğrafı sosyal medyada paylaştı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü idari soruşturma başlattı.

Düzce Beyciler Mahallesi'nde bulunan ve Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak hizmet veren Düzce Özel Eğitim Anaokulu Okul Müdürü Adnan Kırca ve öğretmenler bir sınıfta nargile içerken fotoğraf çektirip 'Dostlarla muhabbet' yazarak sosyal medyada paylaştı. Bir süre sonra sosyal medyadan fotoğrafları kaldıran Okul Müdürü Adnan Kırca, açıklama yapmadı.

Fotoğrafın sosyal medyada yayıldığını gören İl Milli Eğitim Müdürlüğü ise konuyla ilgili idari soruşturma başlattı.

Yapılan açıklamada, "Bahsi geçen hususlarla ilgili olarak Müdürlüğümüz tarafından inceleme/soruşturma başlatılmıştır" denildi.

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Düzce'de skandal: Sınıfta nargile içtiler!
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