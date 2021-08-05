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Giriş Tarihi: 5.8.2021 21:53

Edirne’de ATM'lere kurduğu düzenekle hesapları boşaltan zanlı yakalandı

İHA
Edirne’de ATM’lere kurduğu düzenekle hesapları boşaltan zanlı yakalandı

Edirne'de ATM'lerden banka müşterilerinin kartlarını kopyalayarak ulaştıkları bilgilerle, vatandaşların paralarını çeken şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Edirne merkeze bağlı Muammer Aksoy Caddesi Baca mevkiinde bir ATM'ye banka ve kredi kartı sıkıştırma düzeneği yerleştirildiği bilgisi üzerine Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, ATM'nin çevresinde şüpheli hareketlerde bulunan kişiyi takibe aldı.

ÜSTÜNDE KART SIKIŞTIRMA DÜZENEĞİ BULUNDU

Kocasinan Mahallesi 6. Sokak'ta yakalanan şüpheli E.S.'nin (48) üst aramasında, kart sıkıştırma düzeneği, bir müştekiye ait banka kartı ve bir miktar para ele geçirildi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Edirne’de ATM'lere kurduğu düzenekle hesapları boşaltan zanlı yakalandı
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