Erkek arkadaşının öldürdüğü Elif Sinan son yolculuğuna uğurlandı

Kırıkkale'de bıçaklanarak hayatını kaybeder Zonguldaklı emekli maden işçisinin kızı Elif Sinan için memleketi Zonguldak'ın Kozlu İlçesinde cenaze töreni düzenlendi.
Kozlu İlçesine bağlı İhsaniye Camiinde Kozlu İlçe Müftüsü Şevket Bulut'un öğle namazına müteakip kıldırdığı cenaze namazının ardından genç kız aynı yerdeki aile kabristanında dualarla toprağa verildi.
Kızları Elif Sinan'ı kaybeden annesi, babası, kardeş ve akrabaları cenazede komşularının yardımıyla ayakta durabildi.
Cenaze törenine Kozlu Belediye Başkanı Ali Bektaş, Kozlu Belediyesi eski Başkanı ve İl Genel Meclisi üyesi Kerim Yılmaz, CHP Kozlu İlçe Başkanı Seyfettin Ceylan, CHP Kozlu Belediye Başkan Adayı Cengiz Bank, İş İnsanı Ömer Çamur, muhtarlar, akraba, dost ve sevenleri Sinan ailesini acılı günlerinde yalnız bırakmadı.
Öte yandan genç kızın sevgilisinin polis tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.