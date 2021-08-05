Esra Hankulu kimdir? Esra Hankulu kaç yaşında, nereli soruları Türkiye'nin gündemine oturdu. Aleyna Çakır'ın ölümü ile birlikte uzunca bir süre Türkiye'nin gündemine oturan Ümitcan Uygun, daha sonra uyuşturucu kullanma suçundan tutuklanmış ve bir süre cezaevinde kalmıştı. Ümitcan Uygun'un adı yine skandal bir ölüme karıştı. SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre, Ankara'da geceyi Ümitcan Uygun ile aynı odada geçiren kız arkadaşı 25 yaşındaki Esra Hankulu sabah yatağında ölü bulundu. Peki, Esra Hankulu kimdir? Esra Hankulu kaç yaşında, nereli? İşte detaylar;