Önce Aleyna Çakır davası, daha sonra ise uyuşturucu kullanımı suçlarından Türkiye'nin gündemine oturan Ümitcan Uygun, yeni bir olayla daha gündeme bomba gibi düştü. 18 gün önce cezaevinden çıkan Ümitcan Uygun, Esra Hankulu'nun ölümüne ilişkin gözaltına alındı. Geceyi Ümitcan Uygun ile aynı odada geçirdiği belirtilen Esra Hankulu sabah saatlerinde odada ölü bulundu. Bu şüpheli ölümün ardından Esra Hankulu neden ve nasıl öldü konularıyla ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, Esra Hankulu kimdir? Ümitcan Uygun ile aynı evde kaldığı ortaya çıkan Esra Hankulu kaç yaşındaydı, neden öldü?

ÜMİTCAN UYGUN GÖZALTINA ALINDI! ESRA HANKULU KİMDİR?

SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre, Ankara'da geceyi Ümitcan Uygun ile aynı odada geçiren kız arkadaşı 25 yaşındaki Esra Hankulu sabah yatağında ölü bulundu. Peki, Esra Hankulu kimdir? Esra Hankulu kaç yaşındaydı? İşte detaylar;