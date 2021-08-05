Önce Aleyna Çakır davası, daha sonra ise uyuşturucu kullanımı suçlarından Türkiye'nin gündemine oturan Ümitcan Uygun, yeni bir olayla daha gündeme bomba gibi düştü. 18 gün önce cezaevinden çıkan Ümitcan Uygun, Esra Hankulu'nun ölümüne ilişkin gözaltına alındı. Geceyi Ümitcan Uygun ile aynı odada geçirdiği belirtilen Esra Hankulu sabah saatlerinde odada ölü bulundu. Bu şüpheli ölümün ardından Esra Hankulu neden ve nasıl öldü konularıyla ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, Esra Hankulu kimdir? Ümitcan Uygun ile aynı evde kaldığı ortaya çıkan Esra Hankulu kaç yaşındaydı, neden öldü?
SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre, Ankara'da geceyi Ümitcan Uygun ile aynı odada geçiren kız arkadaşı 25 yaşındaki Esra Hankulu sabah yatağında ölü bulundu. Peki, Esra Hankulu kimdir? Esra Hankulu kaç yaşındaydı? İşte detaylar;
Ankara'nın Mamak İlçesi'nde yaşayan Esra Hankulu(25) 18 yaşındaki Furkan G. ve 20 yaşındaki Dilan C.'yi arayarak, babasının mezarına gitmek istediğini söyledi. Olay günü Hankulu'nun tek başına yaşadığı eve giden arkadaşları ve sevgilisi Ümitcan Uygun akşam birlikte alkol aldı. Bir süre önce eşinden boşanan Esra Hankulu ile Ümitcan Uygun geceyi aynı odada geçirdi. Ertesi gün saat 15.00'da uyanan Furkan G. ve Dilan C. odasına girdikleri Esra Hankulu'yu hareketsiz halde buldu.
AĞZINDAN KAN GELMİŞ
Hankulu'nun hareketsiz yattığını gören arkadaşları ağzından kan gelen kadını uyandıramayınca sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri Hankulu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Genç kadının cesedi olay yerinde yapılan incelemelerin ardında otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.
KAMERALARDAN ÜMİTCAN ÇIKTI
SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre Hankulu'nun hayatını kaybettiği gece yanında, erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Ümitcan Uygun olduğu ve incelenen kamera kayıtlarında da saat 11.00'da Uygun'un evden çıktığı görüldü. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Ümitcan Uygun Anlara Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.
DARP YA DA YARALANMA İZİ GÖRÜLMEDİ
Hayatını kaybeden genç kadının vücudunda bıçak, silahlı ateşle yaralanma ya da darp izine rastlanmazken kesin ölüm nedeninin Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacağı öğrenildi.
ARKADAŞLARIYLA BİRLİKTE GÖZALTINDA
Esra Hankulu'nun şüpheli ölümüyle ilgili Furkan G., Dilan C. ve Ümitcan Uygun'un sorgulandığı öğrenildi. Gözaltındaki zanlıların polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.