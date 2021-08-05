Evlilik sonrası kimlik yenileme - Evlendikten sonra kimlik yenileme nasıl yapılır?

Evliliğin ardından kimlik, pasaport ve adres değişikliği gibi işlemlerin gerçekleştirilmesi gerekir. Bu işlemlerin zamanında gerçekleştirilmesi önemli olup süreçle ilgili birtakım soru işaretleri mevcuttur. Başta belgeler ve başvuru süreci olmak üzere merak edilen soruları yanıtladık. İşte evlilik sonrası kimlik yenileme süreci...

EVLİLİK SONRASI KİMLİK YENİLEME NASIL YAPILIR?

Evlendikten sonra hayatımızda pek çok değişim olur. Bu değişimlerden zorunlu olanlardan bir tanesi ise kimlik yenilemektir. Kimlik yenilemek erkekler için zorunlu değildir. Ancak kadın bireylerin kimliklerini yenilemek zorunludur. Fakat eski kimlik kullanıyor iseniz hem kadın hem erkekler için kimlik yenilemek zorunlu hale gelmektedir. Kimlik yenilemek için de öncelikli olarak randevu almanız gerekir. Randevu almanın iki yolu bulunmaktadır. İlk yol ALO 199 çağrı merkezinden randevu almak, ikinci yol ise Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü web sitesi üzerinden almaktır. Daha sonra randevu almış olduğunuz gün ve saatte randevu almış olduğunuz nüfus müdürlüğüne gitmeniz gerekmektedir. Randevuya giderken yanınızda götürmeniz gereken bazı belgeler bulunmaktadır. Bu belgeler şunlardır: 1 adet biometrik fotoğraf, eski nüfus cüzdanı ya da kimlik kartı, evlilik cüzdanı ve kimlik kartı değişimi için yatırdığınız ücretin makbuz ya da dekontu. Bunlara ek olarak da nikahınızı kıyan kişinin nikah evraklarınızı nüfus müdürlüğüne iletmiş olması gerekmektedir. Bu belgeler ile nüfus müdürlüğünde işleminizi tamamladığınız zaman yeni kimlik kartınız evinize gelecektir.

EVLENDİKTEN SONRA KİMLİK DEĞİŞTİRME SÜRESİ NE KADAR?

Evlendikten sonra bireylerin kimliklerini değiştirmesi gerekmektedir. Kimliklerini değiştirmek isteyen bireyler de bunu ne zaman yapacaklarını merak etmektedirler. Kimliklerini değişimi için öncelikli olarak nikahı kıyan kişinin 10 gün içerisinde nikah akdinizi gerekli olan nüfus müdürlüğüne 2 nüsha şeklinde bildirmesi gerekmektedir. Nikahı kıyan makam ister 1. gün ister 10. gün bu bildirme işlemini yapabilir. Bu nedenle nikah kıyıldıktan 10 gün sonra belirlenen nüfus müdürlüğüne gitmeniz önerilmektedir.

YENİ KİMLİK KARTINDA EVLİ / BEKAR YAZIYOR MU?

Artık ülkemizde yeni çipli kartların kullanılması başlandı. Eski pembe ve mavi olan kimlik kartlarında yazan her bilgi, yeni çipli kimlik kartlarında yer almıyor. Vatandaşlar yeni kimlik kartlarında evli/ bekar ibarelerinin yani medeni halin bulunup bulunmadığını ise merak ediyor. Eski kimlik kartlarında bulunup yeni kimlik kartlarında bulunmayan ibarelerden bir tanesi ise medeni haldir. Yeni kimlik kartlarının üzerinde Evli/ Bekar yazmaz.

EVLENDİKTEN SONRA KİMLİK DEĞİŞTİRME ÜCRETİ NEREYE YATIRILIR?

Evlendikten sonra bireylerin kimliklerini değiştirmesi gereklidir. Kimlik değiştirilebilmesi için ise kimlik değiştirme ücreti yatırılması gerekmektedir. Evlilik sebebi ile kimlik değişimi için yatırılması gereken ücret 2021 yılı itibarı ile 30 TL olarak belirlenmiştir. Bu ücreti anlaşmalı bankalara yatırabilir ya da internetten ödeme yapabilirsiniz. Yatırdığınız ücretin dekontu ya da makbuzu ile nüfus müdürlüğüne gidip işlemlerini yaptırabilirsiniz.

EVLENİNCE KÜTÜK DEĞİŞTİRİLMESİ ZORUNLU MU?

Evlendikten sonra kimliklerde ve kimlik ile yapılan bazı resmi evraklarda bazı değişiklikler meydana gelmektedir. Son yıllarda evlendikten sonra kadınlar kendi soyadlarını kullanmaya devam etmek istedikleri için kimlik başvurusu sırasında dilekçe vermek koşulu ile kendi soyadlarını kullanma talebinde bulunuyor ve kendi soyadlarını kullanabiliyor. Fakat arama motorlarında kütük değişiminin zorunlu olup olmadığı ile ilgili kesin bir bilgi bulunmuyor. Evlendikten sonra kadın bireyin kütüğü erkek bireyin bağlı olduğu kütüğe aktarılıyor.