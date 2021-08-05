Gaziantep’te bıçaklı kavga: 1 ölü

Şahinbey ilçesinin Yavuzlar Mahallesi'nde meydana gelen olayda bir çocuk babası Mehmet Ürkmez (25) ve arkadaşı Faruk Özkan (32) ile bir grup arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışmada taraflar birbiriyle yumruklu kavgaya tutuştu. Kavga sırasında Ürkmez ve Özkan karşı taraftakiler tarafından bıçaklandı.

Kavgayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, boğazından bıçaklanan Mehmet Ürkmez hayatını kaybetti. Vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı darbelerle ağır yaralanan Faruk Özkan ise ilk müdahalesinin ardından ambulansla Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis olayın ardından kaçan şüphelilerin kimliklerinin belirlenip yakalanması için çalışma başlatırken Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırılan Mehmet Ürkmez'in cenazesi, yapılan otopsi sonrası defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.