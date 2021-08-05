Gaziantep’te bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Ürkmez ve Özkan aldıkları bıçak darbesiyle yere yığılırken, şüpheli veya şüpheliler ise kaçtı.

Kavgayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrolünde boğazından bıçaklanan, bir çocuk babası, Mehmet Ürkmez'in hayatını kaybettiği belirlendi. Vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı darbelerle ağır yaralanan Faruk Özkan ise ilk müdahalesinin ardından ambulansla Doktor Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.