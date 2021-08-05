Gündoğmuş’tan haber var: Vatandaşlar ilçeye dönüyor!

Ortakonuş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, 29 Temmuz'da çıkan ve rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Havadan ve karadan müdahaleler sonucu Ortakonuş, Senir ve ilçe merkezinin bazı bölgelerindeki yangın kontrol altına alınarak, soğutma çalışması başlatıldı.