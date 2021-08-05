Hastanede maske takma kavgası: 8 yaralı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçe Devlet Hastanesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre, güvenlik görevlileri hastaneye gelen hasta ve hasta yakınlarını maske takmaları yönünde uyardı.

Bu uyarıya rağmen hastaneye maskesiz girmek isteyen hasta yakınları ile güvenlik görevlileri arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma tekme, yumruk ve sopalı kavgaya dönüştü. Kavgayı gören hastane yönetimi polis ekiplerine bildirdi. Polislerin müdahalesiyle sonlandırılan kavgada, Saldırıya uğrayan güvenlik görevlilerinden Zeynel Abidin Kaya, Engin Kurt, Bayram Aslan, İbrahim Halil Savaş, Abdullah Delal Kızılkaya, Harun Kaya, Veysel Fırat ve Mustafa Kılıç aldıkları darbelerle çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar Birecik ilçe hastanede tedavi altına alındı. Hasta yakınları hastaneden ve çevresinden dışarı çıkarıldı. Hastane bir süre hasta almayı durdururken, polis ekipleri çevrede yoğun güvenlik önlemleri aldı. Polis ekipleri kavgaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.

Bu arada Birecik Kaymakamı Kadir Duman ve Şanlıurfa Kamu Hastaneleri Başkanı Faruk Günak da olayın çıktığı Birecik Devlet Hastanesine gelerek yetkililerden bilgi aldı.