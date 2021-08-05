İçişleri Bakanlığı duyurdu! Hakkari ve Mardin’de renkli listeye 2 çizik daha atıldı

Türkiye'nin terörü bitirmeye yönelik başlattığı operasyonlar devam ediyor. Operasyonlar kapsamında onlarca terörist etkisiz hale getirilirken, birçok terörist de örgütten kaçarak teslim oldu. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiği aktarıldı. Teröristlerden birinin ise turuncu kategoride yer alan 'Vejin' kod adlı Zana Kılıçoğlu olduğu bildirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

5 Ağustos 2021 günü Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü, Mardin İl Emniyet Müdürlüğü, Havacılık Daire Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı ile müşterek olarak yapılan operasyonlarda 3 PKK/KCK terör örgütü mensubu ölü olarak ele geçirildi.

TURUNCU KATEGORİDEDİKİ TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Hakkari, Yüksekova ilçesi, Tilören bölgesinde sabah saatlerinde İHA marifetiyle örgüt mensuplarınca kullanıldığı tespit edilen sığınağa yönelik yapılan hava harekatında aralarında Bakanlığımızın Terörden Arananlar Turuncu kategoride yer alan Vejin (K) Zana Kılıçoğlu'nun olduğu 2 örgüt mensubu etkisiz hale getirildi.

MARDİN'DE GRİ LİSTEYE 1 ÇİZİK DAHA ATILDI

Öte yandan Mardin, Nusaybin, Çalı Mahallesi mücavirinde İHA marifetiyle tespit edilen örgüt mensubu yapılan hava operasyonunda etkisiz hale getirildi. Ölen örgüt mensubun Bakanlığımızın Terörden Arananlar GRİ kategoride bulunan Cilo (K) Süleyman Öztürk olduğu tespit edildi. Hava operasyonuyla çöken sığınakta başka örgüt mensuplarının da bulunuyor olabileceği değerlendirildi.

Sığınaklarda yapılan aramalarda uzun namlulu silahlar ve bu silahlara ait bol miktarda mühimmat bulundu.