Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri İzmir’de feci kaza! Motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi
Giriş Tarihi: 6.8.2021 03:14

İzmir’de feci kaza! Motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

İHA
İzmir’de feci kaza! Motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

İzmir’in Bornova ilçesinde, çekicinin çarpması sonucu yola savrulduğu ileri sürülen motosiklet sürücüsünün üzerinden kazayı görmeyen çok sayıda araç geçti. Motosiklet sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Kemalpaşa-İzmir kara yolu Pınarbaşı kavşağı yol ayrımında meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa Eryiğit (46) idaresindeki motosiklete, plakası ve henüz sürücüsü belirlenemeyen çekici çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Eryiğit yola savrulurken, kazayı görmeyen çok sayıda araç ise Eryiğit'in üzerinden geçti. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekiplerince Mustafa Eryiğit'in yaşamını yitirdiği tespit edilirken, kara yolu kaza nedeniyle bir süreliğine trafik akışına kapatıldı.

Öte yandan, savcının incelemesinin ardından Eryiğit'in cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekiplerince ise motosiklete çarpan çekici ve diğer araçları belirlemek için geniş çaplı soruşturma başlatıldığı belirtilirken, Eryiğit'in evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.
ARKADAŞINA GÖNDER
İzmir’de feci kaza! Motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA