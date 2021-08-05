Sosyal hayatta normalleşme devam ederken Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı tarihi merak ediliyor. Toplantıda vaka sayılarının azaltılabilmesi için alınması muhtemel yeni önlemler değerlendirilecek olup Kabine Toplantısı kararları binlerce kişiyi yakından ilgilendirecek. Son olarak ülkemizde meydana gelen yangınlardan dolayı toplantı ertelenmişti. Peki Kabine Toplantısı ne zaman? Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı bu hafta ne zaman yapılacak?
Milyonların gündeminde Kabine Toplantısı tarihi yer alıyor. Bu haftanın Kabine Toplantısı tarihi hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi. Açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır.
2 Ağustos Pazartesi günü yapılması beklenen ancak yaşanan yangın olayları sebebiyle ertelenen kabine toplantısının hangi tarihte yapılacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Yeni toplantının 9 Ağustos günü yapılması bekleniyor...
Yeni kabine toplantısında artış eğilimi gösteren corona virüsü vaka sayılarının değerlendirilmesi ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sunum yapması beklenenler arasında yer alıyor.