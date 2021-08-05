Kadıköy’de dehşet: Eşini son anda kurtardı!

Eğitim Mahallesi Pembe Köşk Sokak'taki tek katlı bir evin çatısında saat 12.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahalesiyle yan tarafta bulunan evlere sıçramadan etmeden söndürdü. Çevre sakinleri yangını çatıda uyuşturucu madde kullanan kişilerin çıkardığını iddia etti.

SON ANDA EŞİMİ KURTARDIM



Ev sahibi Deniz Sakin, "Ben markete alışveriş yapmak için çıktım. Eşim işten gelmişti. Evde yatıyordu. Alevleri görünce eşimi kurtarmaya gittim. Kapıyı açtım eşime bağırdım 'Kaç!' diye. Eşim de gece çalışıyor sabaha kadar gelir gelmez uyumuştu. Eve girdiğimde ev alevler içindeydi. Eşimi kurtarıp kaçtım. Mahallede çok aşırı uyuşturucu kullananlar var. Süreklide uyardım buraya girmeyin diye. Ama kimse dinlemiyor. Karşı binada içiciler var" ifadelerini kullandı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.